Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin: Jürgen Klopp benim ufkumu açtı

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Formasını bırakarak yeşil sahadan kulübeye geçen Nuri Şahin geçen sezon Antalyaspor’un başında sezonun en dikkat çeken performanslarından birine imza attı. Şahin futbolculuktan teknik adamlığa geçişi başta olmak üzere hedefleri ve gelecek planları ile ilgili Hürriyet’e şunları söyledi.

· Sürekli Klopp ile iletişim halindesiniz? Onun tarzı sizi nasıl etkiledi?

Hocalığa yönelme konusunda bana ilham veren kişi Klopp oldu. En çok fikir alışverişi yaptığım insanlardan biri; hocalığa başlamadan önce de danıştığım 2-3 insandan birisiydi. Tabii ki Klopp benim için artık hocadan ziyade bir aile büyüğüm gibi. Baba olacağımı ilk paylaştığım insan oydu; herkesten önce...

Küçük detayların etkisi büyük

Oyuncularıyla iletişimi, oyuna bakış açısı, sürekli kendini geliştirmesi, hiçbir zaman elde ettiği başarılarla yetinmemesi ve oyuna karşı hırsı. Klopp’tan örnek aldığım birçok şey var.

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· Taç atışı antrenörü Gronnemark’la çalışmanızdan bahseder misiniz?

Bilimsel çalışmalara çok önem veriyorum. Bir gün Klopp ile genel taktik anlayışı üzerine sohbet ederken konu taç atışına geldi. Klopp, futbolda artık küçük detayların bile ne denli belirleyici olduğunu anlattığında söylediklerinden çok etkilendim. Bu görüşmemizin ardından Gronnemark bana bir sunum yaptı. Çözüm önerileri hoşuma gitti. Antalya’ya gelip 4 gün bizimle çalıştı ve meyvesini çok hızlı bir şekilde aldık.

2 önemli profesyonel daha gelecek

Kampın ikinci bölümünde yine önemli iki profesyoneli bizimle olacak. Dr. Alan Watkins bunlardan birisi. 2000’li yılların başında Arsene Wenger, 2012’de İngiltere olimpiyat takımı, birçok üst düzey sporcu ve CEO’nun mentörlüğünü yapan alanında dünyanın en bilinen isimlerinden biri. Performans yönetimi konusunda yararlanacağız kendisinden. Bir diğeri de dünyaca ünlü uyku koçu Nick Littlehales. Sporcular için saha içi verimliliğinde uykunun ve dinlenmenin büyük etkisi var. Biz de bu konunun üstünde durmak istiyoruz.

Antalya'da yakaladığımız başarının sırrı doğru plana sadık kalmak

· Antalyaspor ile müthiş bir seri yakaladınız. Bu başarının altında neler gizli?

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Aslında cevap çok basit: Doğru plana sadık kalmak. Göreve ilk geldiğimde inişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı. Bu inişli-çıkışlı gidişten sonra bir de üstüne 8 maçlık bir galibiyet hasreti serisi eklendi. O dönem işler yolunda gitmiyordu evet ama takımımız için en doğru sistem buydu ve bu sistemi takımın oyununa katmak biraz zaman alacaktı. Oyuncularımız da ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bu süreçte başkanımız da bizlere çok destek oldu. Bir an bile yaptığımız planlamayla ilgili olumsuz bir düşüncesi olmadı. Sistem tam anlamıyla oturduktan sonra da sonuçlar art arda gelmeye başladı. Rekor puan ve 16 karşılaşmalık yenilmezlik serisi. Bu süreçte anahtarımız; özveri, çok çalışma ve plana sadık kalmak oldu.

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Hayallerim var ama bu yolda acele etmek gibi niyetim yok

· Geçen aylarda Galatasaray’la görüştüğünüz iddia edildi. Doğru muydu?

Antalyaspor’la devam eden bir sözleşmem var. Burada hem kendi kariyerim adına hem de Antalyaspor için gerçekleştirmeyi hedeflediğim planlarım var. Ben ve ekibimin tek odak noktası, takımımızı en iyi şekilde yeni sezona hazırlamak ve kaldığı yerden devam eden, sürekliliği olan bir Antalyaspor ortaya çıkarmak.

· Aynı anda 3 büyüklerden ve Almanya’da orta halli bir takımdan teklif gelirse hangisine evet dersiniz?

İşte tam vereceğimiz cevapla sosyal medyaya düşeceğimiz soru bu Koray. Benim de hayallerim var ve hayallerime giden yolda acele etmeye pek de niyetim yok. Şu an ki en büyük hayalim, dolu Antalyaspor tribünleri önünde bu güzel şehrin spor tarihinde güzel bir hikaye yazabilmek.

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Amacımız şampiyonluk yarışında olmak

“Umarım herkes için sağlıklı, mücadele dozu yüksek ve göze hoş gelen futbolun oynandığı bir sezon olur. Fazla takımın dahil olacağı bir şampiyonluk mücadelesi olacağını düşünüyorum. Amacımız yarışta olup, geçen yılki olumlu futbol imajını ve performansını sürdürmek.”

Transferde ilişkilerim katkı sağlıyor

“Avrupa'nın birçok liginde önemli takımlarda forma giymiş bir futbolcu olmanın avantajlarını transferde tabii ki yaşıyorum. Kurduğum ilişkiler, edindiğim arkadaşlıklar yeni rolümde katkı sağlıyor. Yeni isimlerle ilk görüşmeleri yapmaya çok özen gösteriyorum.”

Trabzonspor maçında ben takımı korudum

“Trabzon maçı sonrası Abdullah hoca ile ilişkimiz her zaman olduğu gibi. Sahada olan orada kalır. Ama takımımı ve oyuncularımı koruduğum için kimsenin beni eleştireceğini sanmıyorum. Takımımın o günkü futboluyla ne kadar gurur duyduğumu anlatmam zor.”

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Arda'yı birkaç yıla Avrupa'nın büyük kulüplerinde göreceğiz

· Arda Güler bir dünya yıldızı olabilir mi?

Arda, ülkemizin son dönemde yetiştirdiği çok özel bir yetenek. Çok farklı bir oyuncu, farklı bir tekniğe sahip. Onu izlemekten büyük keyif alıyorum. Arda, 16-17 yaşında A takıma yükselerek nasıl bir seviyede olduğunu gösterdi.

Keyifle izliyorum

Eğer bu yaşlarda, A takım seviyesinde futbol oynuyorsan sen zaten farklı bir yetenek demeksindir. Dediğim gibi büyük bir keyifle takip ediyorum. O yaşta o olgunlukla oynamak çok farklı bir şey. Allah yolunu açık etsin. Çok daha iyi yerlere gelecek ve inanıyorum ki, Arda’yı bundan birkaç yıl sonra Avrupa’nın büyük kulüplerinde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederken göreceğiz