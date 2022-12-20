Antalyaspor tek golle turladı

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7’nci dakikada Kudryashov’un ceza alanı içerisinde yaptığı hatada kaleciyle karşı karşıya kalan Selim Ilgaz’ın vuruşu üstten auta çıktı.



28’inci dakikada sol kanattan topu alan Anıl Koç, ceza alanı dışından sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Alperen Uysal yatarak kontrol etti.



55’inci dakikada Antalyaspor atağında sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Özmert’in ortasına Kudryashov’un yaptığı kafa vuruş az farkla üstten dışarıya çıktı.



75’inci dakikada Fernando Martins’in savunma arkasına attığı uzun pası kontrol eden Haji Wright, ceza alanı içerisinde Ayberk Karapo’nun müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.



76’ncı dakikada penaltı da topun başına geçen Haji Wright meşin yuvarlağı filelere gönderdi.(1-0)

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STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu



HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Saygın Ögel, Furkan Aksuoğlu



FRAPORT TAV Antalyaspor: Alperen Uysal-Floranus(Dk. 84 Bünyamin Balcı), Amar, Kudryashov, Cemali Sertel, Hakan Özmert(Dk. 60 Fernando Martins), Soner Aydoğdu(Dk. 46 Ufuk Akyol), Fredy(Dk. 46 Luiz Adriano), Gökdeniz Bayrakdar, Sam Larsson(Dk. 46 Ghacha), Haji Wright.



MANİSA FK: Samet Karabatak-Oktay Gürdal, Domgjonas, Ayberk Karapo, Mert Kuyucu(Dk. 80 Batuhan Kör), Stark(Dk. 69 Burak Altıparmak), Kadir Yurdakul, Fırat Sarı(Dk. 80 Gakpa), Anıl Koç(Dk. 55 Çağrı Giritlioğlu), Selim Ilgaz(Dk. 70 Diallo), Mehmet Uysal.



GOL: Dk. 76 Haji Wright(P) (Antalyaspor),



SARI KART: Ayberk Karapo(Manisa FK)