Antalyaspor TD Ersun Yanal: "Önümüzdeki maçlara hazırız..."

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarıda gösterilen performansın kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Disiplinli ve daha kontrollü bir şekilde oynadıklarında, iyi sonuçlar elde edeceklerini ifade eden Yanal, "Devreyi bitirdik. Önümüzde daha çetin bir dönem var. Bunun hazırlığı ve zemini için planlamalarımızı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki maçlara hazırız. Bu hazırlıkları da saha sonuçlarıyla destekleyeceğiz." diye konuştu.

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