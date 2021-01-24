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GeriFutbol Antalyaspor TD Ersun Yanal: "Önümüzdeki maçlara hazırız..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Antalyaspor TD Ersun Yanal: "Önümüzdeki maçlara hazırız..."

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Antalyaspor TD Ersun Yanal: "Önümüzdeki maçlara hazırız..."
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Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, "Önümüzdeki maçlara hazırız. Bu hazırlıkları da saha sonuçlarıyla destekleyeceğiz." dedi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarıda gösterilen performansın kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Konyaspor 0-0 Antalyaspor (Maçın özeti)
Konyaspor 0-0 Antalyaspor (Maçın özeti)

Disiplinli ve daha kontrollü bir şekilde oynadıklarında, iyi sonuçlar elde edeceklerini ifade eden Yanal, "Devreyi bitirdik. Önümüzde daha çetin bir dönem var. Bunun hazırlığı ve zemini için planlamalarımızı, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki maçlara hazırız. Bu hazırlıkları da saha sonuçlarıyla destekleyeceğiz." diye konuştu.

 

Antalyaspor TD Ersun Yanal: Önümüzdeki maçlara hazırız...

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