Antalyaspor, Süper Lig'de kalesini en çok gole kapatan takım!

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Süper Lig’e verilen milli arada 4 günlük izne çıkan Fraport TAV Antalyaspor, sezonun ikinci yarısında rakiplerini kalesine yaklaştırmıyor. Oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetimindeki Antalyaspor, sezonun ikinci devresinde oynanan 11 maçta kalesine duvar ördü. Kırmızı beyazlı ekip 11 maçta kalesinde 9 gole izin verirken, son 8 haftada ise yalnızca meşin yuvarlağı 2 kez ağlarında gördü.



11 MAÇTA 9 GOL YEDİ



Akrepler, ligde son 8 maçını kaybetmezken bu mücadelelerde 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak hanesine 18 puan yazdırmayı başardı. Antalyaspor, 20 takımlı Süper Lig’de ikinci devrede oynanan 11 maçta kalesinde sadece 9 gol görerek bu alanda zirvede yer aldı. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, ligde kazandığı Yeni Malatyaspor (2-1) ve GZT Giresunspor maçlarının yanı sıra berabere kaldığı Fenerbahçe (1-1) ile kaybettiği Göztepe (4-0) ve Ç. Rizespor (2-1) maçlarında kalesini gole kapatamadı. Antalyaspor’u 10 gol yiyen Adana Demirspor ile 11’er kez kalesini gole kapatamayan lig lideri Trabzonspor, Beşiktaş ve Altay, 12’şer gol yiyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir takımları takip etti.



EN ÇOK ATAKAŞ HATAYSPOR GÖRDÜ



Ligin ikinci yarısında oynanan maçlarda meşin yuvarlağı en çok kalesinde gören takım ise 23 golle bir diğer Akdeniz ekibi olan Atakaş Hatayspor oldu. Hatayspor’u 22’şer kez kalesini gole kapatamayan Galatasaray ve Göztepe, 21 gol yiyen Ç. Rizespor, 20 gol yiyen Kayserispor, 18’er gol yiyen İH Konyaspor, DemirGrup Sivasspor ve GZT Giresunspor, meşin yuvarlağı 17 kez kalesinde gören Yeni Malatyaspor, 16’şar kez gol yiyen Aytemiz Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve kalesinde 15 gol gören Kasımpaşa takımları takip etti.



LİGDE TOPLAM 10 MAÇTA KALE GOLE KAPANDI



Fraport TAV Antalyaspor bu sezon ligde oynadığı 30 maçta 10 kez kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. 10 maçın 9’unda kalede Belçikalı eldiven Ruud Boffin yer alırken, 1’inde ise 23 yaşındaki Portekizli kaleci Diogo yer aldı. Akdeniz ekibi Antalyaspor, ligde rakiplerine 34 gol atma başarısı elde edeken, kalesinde ise 36 gole engel olamadı.



Fraport TAV Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin milli maçlar nedeniyle verilen arada takıma 4 günlük izin verirken, ligin 31’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına cuma akşamı yapacağı antrenmanla başlayacak.