Antalyaspor, Süper Lig'de 13 oyuncudan gol katkısı aldı

Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda HES Kablo Kayserispor karşısında 6 hafta sonra galibiyete ulaşan Fraport TAV Antalyaspor galibiyetin mutluluğunu yaşıyor. Kırmızı beyazlı takım aldığı galibiyetle ligde puanını 42’ye yükselterek haftayı 11’inci sırada tamamladı. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor’da HES Kablo Kayserispor maçında gol atan Naldo ile beraber bu sezon 13 oyuncu takımı adına rakip ağlara gol atma şansı buldu.



Antalyaspor’da Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Podolski, Sidney Sam, Veysel Sarı, Hakan Özmert, Bünyamin Balcı, Amilton, Eren Albayrak, Orgill, Naldo, Doğukan Sinik ve devre arasında Göztepe’ye transfer olan Adis Jahovic rakip ağlara gol atma başarısı elde etti.



EN GOLCÜSÜ GENÇ GÖKDENİZ



Fraport TAV Antalyaspor’da bu sezon ligde oynanan 34 haftada en çok gol atan oyuncu sezon başında Kocaelispor’dan takıma kazandırılan 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar oldu. Genç golcü, takımının ligde kaydettiği 32 golün 6’sına imza attı. Genç golcüyü 5 golle Fredy takip etti. Ligde 28 maçta sahaya çıkan ve 1720 dakika görev alan Gökdeniz Bayrakdar’ın, Ümit Milli takımın Sırbistan ile oynadığı maçta köprücük kemiği kırıldı ve 4- 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.





4 FORVET OYUNCUSU 11 GOL ATTI



Kırmızı beyazlı takımda bu sezon 4 forvet oyuncusu da gol attı. Antalyaspor’da Gökdeniz (6), Podolski (3), Orgill (1) ve devre arası transfer döneminde takımdan ayrılan Jahovic (1) takımları adına ligde toplam 11 gol atma başarısı elde etti.



GOLLER ORTA SAHA OYUNCULARINDAN



Fraport TAV Antalyaspor’da ligde oynanan 34 hafta sonunda en çok gol katkısı orta saha oyuncularından geldi. Kırmızı beyazlılarda orta saha oyuncuları Fredy (5), Hakan Özmert (3), Sam (3), Amilton (2) ve Doğukan (1) gol atarak toplamda 14 golle katkı verdi.



DEFANS OYUNCULARINDAN ’7’ GOL



Akdeniz temsilcisi Antalyaspor’da defans oyuncuları bu sezon ligde attıkları gollerle Antalya’nın plaka numarasını tutturdu. Fraport TAV Antalyaspor’da defans oyuncularından en çok gol katkısı Veysel Sarı’dan (3) geldi. Sarı’yı genç savunma oyuncusu Bünyamin Balcı (2), Eren Albayrak (1) ve Naldo (1) takip etti.





EN ÇOK GOL KATKISI FREDY’DEN



Antalyaspor’da bu sezon takıma en çok gol katkısı sağlayan isim ise Angolalı orta saha oyuncusu Fredy oldu. 27 lig maçında kırmızı beyazlı formayı terleten 31 yaşındaki orta saha oyuncusu 5 lig golünün yanı sıra takım arkadaşlarına 5 de gol pası vererek 10 gole direkt katkıda bulundu. Tecrübeli orta saha oyuncusu ligde 2264 dakika sahada kalma başarısını yakaladı.

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