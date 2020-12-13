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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 16:37 | Son Güncelleme:

Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır!

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Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır!
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Antalyaspor’un vazgeçilmezi: Fedor Kudryashov
Antalyaspor’un vazgeçilmezi: Fedor Kudryashov

Sivas deplasmanı için yola çıkmaya hazırlanan kafile, hareket öncesi futbolculardan Omar Imeri'nin doğum gününü kutladı.

 

Antalyaspor, Sivasspor maçına hazır

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