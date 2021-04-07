Antalyaspor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in geride kalan bölümünde hiçbir takım Antalyaspor'dan daha az penaltı golü atmazken; aynı süreçte beyaz noktadan en az gol yiyen ekip Sivasspor. Bu sezon en fazla Süper Lig maçında kalesini gole kapatan iki kaleciden biri olan Ruud Boffin, Türkiye kariyerinde daha yüksek bir sayıyı sadece 2013/14'te Eskişehirspor formasıyla yakaladı. Süper Lig'de çektiği son altı şutun üçünü gole çeviren Tyler Boyd, daha önceki 29 şutundan iki gol çıkarabilmişti.

Sivasspor orta sahası Hakan Arslan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Antalyaspor. Ersun Yanal'ın Süper Lig kariyerinde iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında Sivasspor'dan daha fazla konuk ettiği sadece iki takım var: Rizespor & Başakşehir. Rıza Çalımbay'ın Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'dan daha fazla mağlup ettiği tek rakibi Kayserispor.

ANTALYASPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor Sivasspor maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.