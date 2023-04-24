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Antalyaspor 1-2 Sivasspor / Maç sonucu

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#Süper Lig#Antalyaspor#Sivasspor
Antalyaspor 1-2 Sivasspor / Maç sonucu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 20:59

Antalyaspor maçını 2-1 kazanan DG Sivasspor, bu sezon Süper Lig'deki 10. galibiyetini elde etti.

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Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor’a konuk oldu. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 10. kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Sivasspor, geride kalan karşılaşmalarda 13 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti.
Sivasspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 2-0 yenerken, 10. haftada da evinde Giresunspor’u 3-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 15. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 yenmişti. 19. haftada Gaziantep FK’yı 2-1, 21. haftada da Alanyaspor’u 3-0 mağlup etmiş; 22. haftada ise Beşiktaş’ı 1-0'la geçmişti. Sivasspor, 25. haftada ise MKE Ankaragücü karşısında 2-0’lık üstünlük sağlarken, 30. hafta maçında da Trabzonspor’u 4-1’le geçmişti.
Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, gelecek hafta ise sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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#Süper Lig#Antalyaspor#Sivasspor

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