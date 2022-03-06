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Antalyaspor Sivasspor maçı ile ligde heyecan dolu mücadeleler devam ediyor. Düşme potasına yakın seyreden iki takım için de kritik bir öneme sahip olan Antalyaspor Sivasspor maçı, iki kentte de yakından takip edilecek. Peki, Antalyaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANTALYASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 28'inci Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.