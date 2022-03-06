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Antalyaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Antalyaspor#Sivasspor
Antalyaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Antalyaspor Sivasspor maçı, her iki kentte yaşayan taraftarlarca yakından takip edilecek. Antalya ekibi karşısında çıktığı 36 mücadeleden 15 galibiyet elde eden ve 11 mağlubiyet yaşayan Sivasspor, 3 puan için önemli bir mücadele verecek. Peki, Antalyaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Antalyaspor Sivasspor maçı ile ligde heyecan dolu mücadeleler devam ediyor. Düşme potasına yakın seyreden iki takım için de kritik bir öneme sahip olan Antalyaspor Sivasspor maçı, iki kentte de yakından takip edilecek. Peki, Antalyaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANTALYASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 28'inci Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

 

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#Antalyaspor#Sivasspor

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