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GeriFutbol Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 21:08 | Son Güncelleme:

Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Antalyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 14 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana tedavileri devam eden Doğukan Sinik ile Bahadır Öztürk katılmadı.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek

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