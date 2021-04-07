Canlı Anlatım İzle | Antalyaspor - Sivasspor maçı

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor.

ANTALYASPOR 1 - 2 SİVASSPOR

GOL: 1' Tyler Boyd, 27' Fredy, 36' Tyler Boyd

İlk yarı sona erdi...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Sam, Podolski (K), Kudriashov, Fredy, Ufuk, Amilton, Bünyamin, Veysel.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal, Boyd, Max, Yatabare.

Sivasspor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Antalyaspor, lig tarihinde rakibini üst üste üç iç saha karşılaşmasında mağlup edemedi. Antalyaspor'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden Sivasspor, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 15 karşılaşmada almıştı. Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Antalyaspor, daha uzun bir seriyi en son 2016/17'de yakaladı. Süper Lig'deki son deplasman maçında Göztepe'yi 5-3 mağlup eden Sivasspor, bu sezonun ilk iki dış saha karşılaşmasından bu yana üst üste iki deplasman galibiyeti alamıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde hiçbir takım Antalyaspor'dan daha az penaltı golü atmazken; aynı süreçte beyaz noktadan en az gol yiyen ekip Sivasspor. Bu sezon en fazla Süper Lig maçında kalesini gole kapatan iki kaleciden biri olan Ruud Boffin, Türkiye kariyerinde daha yüksek bir sayıyı sadece 2013/14'te Eskişehirspor formasıyla yakaladı. Süper Lig'de çektiği son altı şutun üçünü gole çeviren Tyler Boyd, daha önceki 29 şutundan iki gol çıkarabilmişti.

Sivasspor orta sahası Hakan Arslan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Antalyaspor. Ersun Yanal'ın Süper Lig kariyerinde iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında Sivasspor'dan daha fazla konuk ettiği sadece iki takım var: Rizespor & Başakşehir. Rıza Çalımbay'ın Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'dan daha fazla mağlup ettiği tek rakibi Kayserispor.

ANTALYASPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor Sivasspor maçı bugün saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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