ANTALYASPOR SİVASSPOR CANLI YAYIN 🔴|| Onvo Antalyaspor Net Global Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Antalyaspor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde başta belirtilen sorunun cevabını haberimizde derledik. Hemen belirtelim ki karşılaşma öncesinde maçın saati ve canlı yayın kanalı ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, Onvo Antalyaspor Net Global Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçla ilgili sorgulanan ayrıntılar...

ANTALYASPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Sivasspor maçı 29 Kasım Cuma günü yani bugün saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün Antalya'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı.

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Antalyaspor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 14 puan elde etti.