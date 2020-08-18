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GeriFutbol Antalyaspor, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı
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AA Spor
Haber Giriş: 18.08.2020 - 20:39,Son Güncelleme:

Antalyaspor, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı

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Antalyaspor, Serdar Gürler'i kadrosuna kattı
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Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, sezonu Göztepe'de tamamlayan Serdar Gürler'i kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan transfer duyurusunda, "Kulübümüz Serdar Gürler ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor, Serdar Gürleri kadrosuna kattı

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