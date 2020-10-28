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Futbol
DHA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Antalyaspor sahasında 5 maçtır kaybetmiyor! Sıradaki rakip Fenerbahçe...

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Antalyaspor sahasında 5 maçtır kaybetmiyor! Sıradaki rakip Fenerbahçe...
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Süper Lig’in 7’nci haftasının kapanış maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, sahasında oynadığı son 5 maçı kaybetmedi. Kırmızı beyazlılar Fenerbahçe maçında puan ya da puanlar alarak seriyi 6’ya çıkarmak istiyor.

Ligin 6’ncı haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 5-1 kaybeden Antalyaspor’da, Fenerbahçe maçının hazırlıkları başladı.

Antalyaspor, iç sahada oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı beyazlılar en son geçen sezonun 30’uncu haftasında Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 5 iç saha maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Akdeniz temsilcisi, son 20 iç saha maçında ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti.

Antalyaspor, Fenerbahçe maçına 8 eksikle çıkacak
Antalyaspor, Fenerbahçe maçına 8 eksikle çıkacak!

’BU SEZON SAHASINDA KAYBETMEDİ’

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon sahasında oynadığı 3 maçta ise yenilmedi.

Kırmızı beyazlılar bu maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Antalyaspor, bu sezonki iç saha maçlarında Gençlerbirliği’ni 2-0, Denizlispor’u 1-0 yenerken, toplam 4 kırmızı kartın çıktığı Gaziantep FK maçını ise 1-1 berabere tamamladı.

Akdeniz temsilcisi, ligin 7’nci haftasının kapanış maçında karşılaşacağı Fenerbahçe karşısında da kaybetmek istemiyor.

 

Antalyaspor sahasında 5 maçtır kaybetmiyor Sıradaki rakip Fenerbahçe...

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