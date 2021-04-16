Canlı: Antalyaspor - Rizespor maçı

Antalyaspor 1-2 Rizespor

Goller: 3' İsmail Köybaşı, 6' Boldrin, 32' Veysel Sarı (Antalyaspor)

Maçta ilk devre oynanıyor...

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Rizespor, Süper Lig tarihinde ilk kez rakibine karşı lig dublesi yapmak için sahaya çıkıyor. Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Sivasspor'a mağlup olan Antalyaspor, bu sezon sadece bir kez üst üste iki iç saha yenilgisi aldı. Bu iki yenilginin ikinci ayağı, Ersun Yanal'ın Antalyaspor'da göreve başladığı karşılaşmaydı. Süper Lig'de üç maçtır rakip fileleri havalandıramayan Rizespor, dört maçlık bir gol hasretini en son Kasım-Aralık 2006 arasında yaşadı.

Bu sezon Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla beş gol kaydeden Fredy Ribeiro, kariyerinin en yüksek sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor. Rizespor santrforu Milan Skoda, bu sezon hem gol attığı hem de asist yaptığı tek Süper Lig maçını sezonun ilk yarısında Antalyaspor'a karşı oynadı.

Rizespor forması giyen Braian Samudio, Antalyaspor'a karşı oynadığı beş Süper Lig maçında henüz golle tanışamadı. Samudio'nun Türkiye kariyerinde 6+ kez rakip olup filelerini havalandıramadığı bir takım yok.

Bülent Uygun'un çalıştırdığı takımları konuk ettiği üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Ersun Yanal, son iki karşılaşmayı toplam 7 gol atarak kazandı. Süper Lig kariyerinde deplasman galibiyeti alamadığı Antalyaspor'a rakip olmaya hazırlanan Bülent Uygun, son üç karşılaşmayı toplam 13 gol yiyerek kaybetti.

ANTALYASPOR'DA BİR ANTRENÖR İLE İKİ FUTBOLCUNUN DAHA KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan rutin Kovid-19 testleri sonucunda bir antrenörümüz ve iki futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Antrenörümüz ve futbolcularımızla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor, 13 Nisan'da da bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

ANTALYASPOR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Rizespor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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