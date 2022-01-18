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Antalyaspor, Rize deplasmanına 5 eksikle gidiyor

#Antalyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Antalyaspor, Rize deplasmanına 5 eksikle gidiyor

Süper Lig’in 22’nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor’da 5 oyuncu, sakatlığı dolayısıyla maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Fernando Lucas Martins, kafileye dahil edilerek Rize’ye götürülecek.

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Süper Lig’de son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve son 5 haftada galibiyet yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 22’nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor’u yenerek çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Kırmızı beyazlılarda zorlu maç öncesi 5 oyuncunun sakatlıktan dolayı forma giymesi beklenmezken, yeni transfer Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Martins, takımla beraber Rize’ye götürülecek. Antalyaspor ile Çaykur Rizespor toplamda 28, ligde 22’nci randevularına çıkacak.

SON HAZIRLIKLAR BUGÜN

Ligin 21’inci haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını bugün saat 13.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Akrepler, antrenmanın ardından saat 16.00’da özel uçakla mücadelenin oynanacağı Rize’ye uçacak.

MARTİNS VE MEHMEDİ KADRODA

Ara transfer döneminin açılmasıyla beraber Brezilyalı oyuncu Amilton ile yollarını ayıran ve genç oyuncu Ersin’i de kiralık olarak gönderen Antalyaspor’da Admir Mehmedi ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins transfer edildi. Mehmedi, Fenerbahçe ile oynanan maçta görev alırken, yeni transfer Martins’in de Çaykur Rizespor maçında görev verilmesi halinde oynaması bekleniyor.

SÜPER LİG’DE 22’NCİ KEZ

Daha önce toplamda 27 kez karşı karşıya gelen kırmızı beyazlılar ile Rizespor, ligde 22’nci kez rakip olacak. İki takım ilk kez 1986-1987 sezonunda Süper Lig’de rakip olurken, kırmızı beyazlılar sahadan Adnan Gülek ve Bekir Kahraman’ın attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı. Antalyaspor, oynanan toplam 27 maçta rakibine karşı 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Süper Lig’de oynanan 21 maçta ise Antalyaspor, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

Mavi yeşilliler ile Antalyaspor Rize’de 12 kez karşılaştı. 12 maçta kırmızı beyazlılar rakibine karşı 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5’de yenilgi elde etti.

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EN FAZLA 6 GOL ATILDI

Rizespor ile Antalyaspor’un oynadıkları maçlarda toplamda en fazla 6 gol atıldı. 2 kez 6 golün atıldığı maçları Ç. Rizespor kazanırken, 2002-2003 sezonunda Antalya’da ve 2015-2016 sezonunda Rize’de oynanan maçları 5-1’lik skorlarla Ç. Rizespor kazandı. Bu 2 maç aynı zamanda iki takım arasında oynanan maçlar arasında alınan en farklı skor olarak da kayıtlara geçti.

ANTALYA 41, RİZESPOR 42 GOL ATTI

Mavi yeşilli ekip ile Antalyaspor arasında oynanan 27 maçta toplam 83 gol atıldı. Antalyaspor, rakibine 41 gol atarken, Ç. Rizespor ise kırmızı beyazlılara 42 golle karşılık verdi.

5 SAKAT, 3 SINIRDA

Antalyaspor’da zorlu Ç. Rizespor maçı öncesi 5 oyuncunun sakatlığından dolayı forma giymesi beklenmiyor. Antalyaspor’da Doğukan Nelik, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Bahadır Öztürk ve Flaronus’un sakatlıkları bulunuyor. Antalyaspor’da kaleci Boffin, sol bek Güray Vural ve defans oyuncusu Veysel Sarı, Rizespor maçında kart görmeleri halinde sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

Ç. Rizespor- Antalyaspor mücadelesi çarşamba günü saat 17.00’de Çaykur DİDİ Stadyumu’nda oynanacak.

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#Antalyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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