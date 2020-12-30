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Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi! Hatayspor maçında 6 futbolcu...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor'un, Süper Lig'in 15. haftasında dün Atakaş Hatayspor'u ağırladığı maçta, "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" gerekçesiyle nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
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