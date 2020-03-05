Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi
Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçında yaşanan saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un PFDK'ye sevkine karar verildi.
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