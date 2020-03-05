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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 17:49,Son Güncelleme:/

Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

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Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi
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Antalyaspor, Türkiye Kupası'nda oynanan Alanyaspor maçında yaşanan saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un PFDK'ye sevkine karar verildi.

Antalyaspor PFDKya sevk edildi

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