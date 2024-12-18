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Antalyaspor penaltılarda tur biletini cebine koydu

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#Antalyaspor#Ziraat Türkiye Kupası#Muş Spor Kulübü
Antalyaspor penaltılarda tur biletini cebine koydu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 17:20

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda normal süresi 1-1 biten maçta Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a penaltılar sonucunda 5-4 mağlup olarak kupaya veda etti.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Muşspor'a penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Onvo Antalyaspor, adını grup aşamasına yazdırdı.

Stat: Muş Şehir

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Bahtiyar Birinci, Haydar Avcı

Muşspor: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Sarp Tenim, Yusuf Yıldırım, Emirhan Kayalar (Dk. 99 Muhammet Fatih Yıldırım), Akın Akman (Dk. 60 Halil Yılmaz), Tuğkan Kamışoğlu (Dk. 60 Ebu Sıddık Çelik), Cem Çelik (Dk. 67 Kadir Torbacı), Ahmet Sun (Dk. 87 Noyan Öz), Yakup Alkan (Dk. 67 Taha Ahmet Balsu), Metin Yüksel

Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Thalisson, Gerxhaliu, Bünyamin Balcı, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Townsend (Dk. 46 Samudio), Milosevic (Dk. 46 Kaluzinski), Safuri (Dk. 87 Taha Osman Özmert), Gaich (Dk. 75 Petrusenko), Djenepo (Dk. 60 Van de Streek)

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Goller: Dk. 45 Efe Karaoğlu (Muşspor), Dk. 82 Bünyamın Balcı (Onvo Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Metin Yüksel, Dk. 63 Sarp Tenim, Dk. 111 Muhammet Fatih Yıldırım (Muşspor), Dk. 40 Milosevic (Onvo Antalyaspor)

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#Antalyaspor#Ziraat Türkiye Kupası#Muş Spor Kulübü

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