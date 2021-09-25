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Antalyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Antalyaspor#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#Süper Lig
Antalyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda

Öznur Kablo Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı son iki maçta 5 puan kaybeden Antalyaspor, önceki altı karşılaşmada aynı sayıda puan bırakmıştı. Şimdi gözler bugün oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Antalyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Antalyaspor deplasmanında çıktığı dört Süper Lig maçını da kazanamayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un, lig tarihinde beş kez konuk olup mağlup edemediği bir rakibi bulunmuyor. Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçının beşini kaybeden ve toplam 17 gol yiyen Antalyaspor, önceki yedi haftalık süreci namağlup geçmiş ve kalesinde sadece altı gol görmüştü.

Deplasmanda çıktığı son dört Süper Lig maçında sırasıyla birer galibiyet ve mağlubiyet alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor; kazandığı karşılaşmalarda gol yemezken, iki yenilgisinde de kalesinde üçer gol gördü.

Bu sezon Başakşehir FK'nın ardından öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Antalyaspor, bu puan kayıplarının tamamını iç sahada yaşadı. Nuri Şahin'in Süper Lig kariyerinde iç sahada yaptığı tek asist, geçen sezon bu statta oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasında geldi.

Bu sezon Süper Lig'de hat-trick yapan tek oyuncu olan Haji Wright, Antalyaspor formasıyla attığı dört golü de iç saha maçlarında kaydetti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen Karim Hafez, Antalyaspor'a karşı ilk 11 başladığı son iki Süper Lig maçında birer asist yaptı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı tek deplasman golünü kaydeden Benjamin Tetteh, geçen sezon ilk 11 çıktığı tek Antalyaspor karşılaşmasında rakip fileleri havalandırmıştı. Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, İrfan Buz'un çalıştırdığı takımlara rakip olduğu iki Süper Lig maçını toplam 7 gol atarak kazandı.

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ANTALYASPOR ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Antalyaspor#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#Süper Lig