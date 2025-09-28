Antalyaspor maçı Tedesco'nun son şansı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın önceki gün Samandıra’ya yaptığı ziyaret, takımın tecrübeli isimleriyle ve Domenico Tedesco ile gerçekleştirdiği görüşme sonucunda bugün oynanacak Antalyaspor maçı teknik heyetin geleceği açısından son şans olarak görülüyor.

GERi DÖNÜŞ MAÇI OLUR MU?

Saran'ın takımdan farklı bir futbol ve iyi bir sonuç beklediğini belirttiği son toplantıdan sonra Antalya mücadelesinin takım adına bir geri dönüş maçı olması bekleniyor. Bugün yaşanacak olası bir puan kaybının yönetimin hafta içi aksiyon alması ihtimalini de güçlendiriyor. Ligde geride kalan 6 maçta 12 puan toplayan ve Antalya maçı öncesi zirvenin 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe bu maça mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

ALVAREZ NiCE MAÇINA

Süper Lig’de çıktığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Kanarya bu seriyi taraftarı önünde sona erdirmek isterken Jhon Duran sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Edson Alvares’in ise maça yedek kulübesinde başlayıp skora göre kısa süre alması beklenirken, yıldız oyuncu için asıl hedef Nice karşılaşması.

Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede Ali Yılmaz düdük çalacak.

· Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını da kazanan F.Bahçe, daha uzun tek serisini 1999-2006 arasındaki 8 karşılaşmalık süreçte yakaladı.

· Bu sezon 6 lig maçında 3 galibiyetle 12 puan alan F.Bahçe (3G 3B), 2019-20’den (3G 2B 1M; 11 puan) bu yana en düşük sayılarında kaldı.

· Ligde son 2 maçını kazanamayan Fenerbahçe (1-1 Kasımpaşa, 2-2, Alanya ), Aralık 2021’den bu yana üst üste 3 karşılaşmada puan kaybetmiyor.

· 2025’te ligde Osimhen’in (19) ardından en fazla gol atan oyuncu olan Youssef En-Nesyri (18), 2 F.Bahçe’nin son 6 golünün 4’ünü kaydeden isim.

SÜPER LiG'DE BUGÜN 3 MAÇ DAHA VAR

17.00 | ÇAYKUR RiZE-KASIMPAŞA: Çağdaş Altay

17.00 | KONYASPOR-BAŞAKŞEHiR: Oğuzhan Çakır

19.00 | Kayserispor-Gençlerbirliği: Yiğit Arslan

