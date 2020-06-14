Antalyaspor ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı!

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27’nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş’ı yenerek 3 puan kazanmanın sevincini yaşadı. Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen kırmızı beyazlılar, haftayı 33 puanla tamamladı. Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında seyircisiz oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor yönetimi, Başkan Ali Şafak Öztürk ile galibiyet sevincini tribünde yaşadı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası futbolcular da soyunma odasında galibiyeti kutladı.



Devre arasında teknik direktör Tamer Tuna’nın göreve başlamasının ardından Podolski, Sinan Gümüş, Kudryashov, Ndinga, Veysel Sarı gibi önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren kırmızı beyazlılar, ligde yükselişe geçti. Tamer Tuna yönetiminde oynadığı maçlarda 18’inci haftada Göztepe’ye yenilen kırmızı beyazlılar, sonraki 9 haftada kaybetmedi. Fraport TAV Antalyaspor, ligin 19’uncu haftasında Yukatel Denizlispor’u deplasmanda 3-0 yendi. 20’nci hafta İttifak Holding Konyaspor ile sahasında 0-0, 21’inci hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile 2-2 berabere kalan kırmızı beyazlılar, 22’nci haftayı sahasında Kasımpaşa galibiyetiyle tamamladı. 23’üncü hafta karşılaşmasında da BTC Turk Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 2- 1 yenen kırmızı beyazlılar, 24’üncü hafta sahasında Fenerbahçe ile 2-2, 25’inci haftada da Gençlerbirliği ile deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar, 26’ncı hafta Demir Grup Sivasspor’u 1-0, 27’nci hafta Beşiktaş’ı 2-1 yendi.



Kırmızı beyazlılar Tamer Tuna yönetimindeki maçlarda 1 mağlubiyet, 5 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Ligde oynadığı son 9 maçta yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor, elde ettiği yenilmezlik serisini geliştirmek istiyor.

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