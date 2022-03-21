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Antalyaspor ligde 8 maçtır kaybetmiyor

#Süper Lig#Antalyaspor#Anadolu Kulüpleri
Antalyaspor ligde 8 maçtır kaybetmiyor

FT Antalyaspor, sahasında GZT Giresunspor’u 4-1 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

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Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 30. hafta mücadelesinde sahasında GZT Giresunspor’u, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Fredy ve Naldo’nun golleriyle 4-1 mağlup etti.

Bu skorla güney ekibi puanını 41 yaptı ve ligde 10. sıraya yükseldi.

Antalyaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını ise 12’ye çıkardı. Kırmızı-beyazlılar son 8 haftada ise yenilmezlik serisi yakaladı.

Kırmızı-beyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 1-0 ve GZT Giresunspor’u 4-1 mağlup etti. Bu 8 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 2 gol gördü ve 18 puan topladı. Kırmızı beyazlılar farklı galibiyeti soyunma odasında teknik heyet ve yönetimle birlikte kutladı.

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Ligin 31. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.

Antalyaspor ligde 8 maçtır kaybetmiyor

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#Süper Lig#Antalyaspor#Anadolu Kulüpleri

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