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Futbol
Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 13:37 | Son Güncelleme:

Antalyaspor kupaya odaklandı! Hedef galibiyet...

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Antalyaspor kupaya odaklandı! Hedef galibiyet...
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Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor deplasmanından beraberlikle dönen Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’nci tur eleme maçında Beypiliç Boluspor’u yenerek turu geçmek istiyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, deplasmandaki Demir Grup Sivasspor beraberliğiyle 12’nci haftayı 14 puanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı beyazlılar, ligde 3 galibiyet, 4 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti.

Ligdeki son iki maçına galibiyet ve beraberlik alan Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda turu geçerek moral bulmak istiyor.

Antalyaspor TD Ersun Yanal: Galip gelebilirdik
Antalyaspor TD Ersun Yanal: "Galip gelebilirdik"

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Eleme Maçında Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu’nda perşembe günü saat 19.00’da oynanacak maçı, Cihan Aydemir yönetecek.

Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı beyazlılar, karşılaşmada galibiyet hedefliyor.

 

Antalyaspor kupaya odaklandı Hedef galibiyet...

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