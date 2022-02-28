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Antalyaspor, kupada 6’ncı kez yarı final peşinde

#Ziraat Türkiye Kupası#Antalyaspor#Türkiye Kupası
Antalyaspor, kupada 6’ncı kez yarı final peşinde

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde karşılaşacağı Trabzonspor’u eleyerek tarihinde 6’ncı kez yarı final maçına çıkmanın peşinde.

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Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, salı günü saat 20.30’da deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı beyazlı ekipte sakatlığı bulunan 2 oyuncu kafilede yer almayacak.

TOPLAMDA 72’NCİ MAÇ

Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor oynayacakları maçla beraber rekabetlerindeki 72’nci maça çıkacak. Antalyaspor oynanan 71 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 41 yenilgi elde etti. Trabzon’da oynanan 32 maçta ise bordo mavili ekibin ezici üstünlüğü göze çarpıyor. Antalyaspor, Trabzon’da oynanan mücadelelerde sadece 1 galibiyet elde ederken 7 beraberlik ve 24 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

KUPADA 8’İNCİ RANDEVU

Akrepler ile Trabzonspor Türkiye Kupası’nda daha önce 7 kez birbirlerine rakip olurken, salı günü oynanacak mücadeleyle 8’inci kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 7 maçta Antalyaspor 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Kırmızı beyazlılar ile Trabzonspor Türkiye Kupası’nda en son 2012-2013 sezonunda gruplar halinde yapılan maçta rakip olurken maçı Marek Sapara’nın golüyle Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.

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TRABZONSPOR’A TEK YENİLGİ YAŞATAN TAKIM

Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor’a ligde ve kupada bu sezon oynadığı 29 maçta tek mağlubiyetini yaşatan takım oldu. Bordo mavili takım, ligde 27 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenigi elde ederken, kupada oynadığı 2 maçı da kazandı. Kırmızı beyazlılar ligin 16’ncı haftasında Antalya’da oynanan maçta Trabzonspor’u 2-1 yenerek rakibine bu sezonki ligde ve kupadaki tek yenilgisini yaşattı.



DAHA ÖNCE 5 KEZ YARI FİNAL OYNADI

Antalyaspor, tarihinde daha önce 8 kez çeyrek final mücadelesine çıkarken, rakibi Trabzonspor’u saf dışı bırakması halinde 5’inci kez yarı finale yükselme başarısı gösterecek. Fraport TAV Antalyaspor, kupada finale yükseldiği 1999-2000 ve 2020-2021 sezonu ile 2009-2010, 2013-2014 ve 2019-2020 sezonlarında yarı final maçına çıktı. Akrepler, 2009-2010 sezonunda Trabzonspor ile Türkiye Kupası’nda yarı finalde karşılaşırken, bir maçı 2-0 kaybetti, 1 maçtan da 1-0 galip gelmesine rağmen finale çıkamadı. Kırmızı beyazlı takım son 3 sezonda 3’üncü kez çeyrek final maçı oynamayı da başardı.

2 SAKAT OYUNCU

Fraport TAV Antalyaspor’da zorlu Trabzonspor maçı öncesi Ufuk Akyol ile Harun Alpsoy’un sakatlıkları bulunuyor. 2 oyuncu deplasmanda oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak. Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesi salı günü 20.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanacak.

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