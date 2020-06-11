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GeriFutbol Antalyaspor Kulübü, sokağa terk edilen iki köpek yavrusunu sahiplendi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 18:29,Son Güncelleme:

Antalyaspor Kulübü, sokağa terk edilen iki köpek yavrusunu sahiplendi

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Antalyaspor Kulübü, sokağa terk edilen iki köpek yavrusunu sahiplendi
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Antalyaspor Kulübü, sokağa terk edilen iki köpek yavrusuna sahip çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından "Ailemize hoş geldiniz" etiketiyle yapılan paylaşımda, köpek yavrularının görüntülerine yer verildi.

Paylaşımda, her şeyin sosyal medyadan atılan "Bulundukları sitede istenmiyorlar. Bilinmeze gitmemeleri için acil geçici ya da kalıcı yuva. Daha minicik bebekler. Bir süreliğine bile olsa yardım edersiniz değil mi?" mesajıyla başladığı kaydedildi.

Bu mesajdan sonra harekete geçildiği belirtilen paylaşımda, "Dostlarımızı önce kontrole götürüp bir güzel temizleyip, pakladık. Sıkı bir kontrol ve temizlik sonrası keyifleri yerine gelen dostlarımızı, tesislerimizdeki yeni yuvalarına yerleştirdik." ifadelerine yer verildi

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