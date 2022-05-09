Canlı: Antalyaspor - Konyaspor maçı

Antalya'daki maçta ikincilik mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor, Fraport-TAV Antalyaspor'a konuk oluyor.
Maçta ikinci devre oynanıyor
Antalyaspor 3-2 Konyaspor
Gol: 5' Guilherme (P), 9' Luiz Adriano, 13' Endri Çekici, 16' Ndao, 66' Haji Wright (P)
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Luiz Adriano, Doğukan, Haji Wright
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Michalak, Ahmed Hassan, Bytyqi
Antalya'da saat 20.00'de başlayan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.