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Canlı: Antalyaspor - Konyaspor maçı

#Antalyaspor#Konyaspor#Süper Lig
Canlı: Antalyaspor - Konyaspor maçı

Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta kapanış maçında Fraport-TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Antalya'daki maçta ikincilik mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor, Fraport-TAV Antalyaspor'a konuk oluyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Antalyaspor 3-2 Konyaspor

Gol: 5' Guilherme (P), 9' Luiz Adriano, 13' Endri Çekici, 16' Ndao, 66' Haji Wright (P)

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fredy, Fernando, Ndao, Luiz Adriano, Doğukan, Haji Wright

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Michalak, Ahmed Hassan, Bytyqi

Antalya'da saat 20.00'de başlayan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

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#Antalyaspor#Konyaspor#Süper Lig

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