TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE: Antalyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Antalyaspor ve Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda karşı karşıya geliyor. Akdeniz ekibi, ligde 21 puanla 12. sırada yer alıyor. Kocaelispor da bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. Her iki ekip de kupa mücadelesine kazanarak başlamak istiyor. D Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan ekipler, finallerde de sahada olacak. İşte Antalyaspor-Kocaelispor maçı canlı yayın ve kanal bilgisi..

ANTALYASPOR KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ve Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında kozlarını paylaşacak.

Corendon Airlınes Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 7 Ocak Salı günü saat 21.00’de başlayacak.

Raşit Yorgancılar yöneteceği mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.