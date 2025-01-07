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TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE: Antalyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Ziraat Türkiye Kupası#Antalyaspor#Kocaelispor
TÜRKİYE KUPASI MAÇI CANLI İZLE: Antalyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 11:51

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması maçları başlıyor. Antalyaspor ve Kocaelispor da ilk hafta mücadeleleri kapsamında karşı karşıya gelecek. Kocaelispor, 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturuyor. Ev sahibi Antalyaspor da ev sahibi olmanın avantajı kullanarak sahadan galip ayrılan taraf olmak istiyor. Peki Antalyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Antalyaspor ve Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda karşı karşıya geliyor. Akdeniz ekibi, ligde 21 puanla 12. sırada yer alıyor. Kocaelispor da bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. Her iki ekip de kupa mücadelesine kazanarak başlamak istiyor. D Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan ekipler, finallerde de sahada olacak. İşte Antalyaspor-Kocaelispor maçı canlı yayın ve kanal bilgisi..

ANTALYASPOR KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ve Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında kozlarını paylaşacak.

Corendon Airlınes Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 7 Ocak Salı günü saat 21.00’de başlayacak.

Raşit Yorgancılar yöneteceği mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

 

 

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#Ziraat Türkiye Kupası#Antalyaspor#Kocaelispor

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