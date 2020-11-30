Antalyaspor kırmızıya doymuyor! Son 6 maç 6 kırmızı kart...

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 10 hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 10 puan toplayabildi. Kırmızı beyazlılar Süper Lig’de ayrıca ilginç bir istatistiğin sahibi oldu. Antalyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta tam 6 kez kırmızı kart gördü. Kırmızı beyazlılar, maçların birinde 9, 5’inde sahada 10 kişi kaldı. Mücadelelerde Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Amilton, Adis Jahovic, Naldo ve Sidney Sam kırmızı kart gören oyuncular oldu.

’GAZİANTEP FK MAÇINDA 2 KIRMIZI’



Fraport TAV Antalyaspor, bu sezonki ilk kırmızı kartlarını 5’inci hafta oynanan Gaziantep FK maçında gördü. Kırmızı beyazlılarda bu maçta Sidney Sam ve Ufuk Akyol takımını yalnız bırakan oyuncular oldu.



’AMİLTON, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ATILDI’



Antalyaspor’un ligin 6’ncı haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı ve 5-1 kaybettiği maçta ise Amilton hakem tarafından oyundan ihraç edilerek takımını yalnız bırakan isim oldu.



’SON 6 HAFTADA SADECE KASIMPAŞA MAÇINDA KIRMIZI GÖRMEDİ’



7’nci hafta Antalya’da oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı beyazlı takımda Adis Jahovic, mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Antalyaspor’un 8’nci hafta deplasmanda oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Kasımpaşa maçında ise herhangi bir oyuncu kırmızı kart görmedi.



’6’NCI KIRMIZI KARTI NALDO GÖRDÜ’



Süper Lig’in 9’uncu haftasında sahasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor, maçında Antalyaspor’da Hakan Özmert, hakem tarafından çift sarı karttan oyundan ihraç edildi. Fraport TAV Antalyaspor’da son kırmızı kartı ise ligin 10’uncu haftasında deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Naldo gördü.

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