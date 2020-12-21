Antalyaspor Kayserispor maçı ile Süper Lig'de mücadele devam ediyor. Düşme potasının üzerinde seyreden iki takımın karşılaşacağı Antalyaspor Kayserispor maçı, ligdeki pozisyon için kritik öneme sahip olacak. Peki, Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

ANTALYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Kayserispor'u konuk edecek. 21 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Kayserispor maçı öncesindeki son antrenmanda, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.



Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.



Takımda sakatlıkları devam eden Serdar Gürler, Jean Armel Drole, Ufuk Akyol, Ali Eren İyican ve Bahadır Öztürk, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.



Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını, hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Öte yandan, Antalyaspor Kulübü, Kayserispor mücadelesi öncesi Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 personelin, takip ve tedavi sürecine başlandığını bildirdi.