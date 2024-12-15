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Antalyaspor Kayserispor maçı canlı izle: Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Antalyaspor#Kayserispor#Süper Lig
Antalyaspor Kayserispor maçı canlı izle: Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 13:10

Antalyaspor ve Kayserispor, Süper Lig 16. haftada karşı karşıya geliyor. Akdeniz ekibi son iki maçta aldığı galibiyetin ardından bugünkü karşılaşmadan da puanla dönmek istiyor. Kayserispor ise 15 puanla 16. sıradan girdi. Antalyaspor da 18 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Antalyaspor, Süper Lig 16. haftada Kayserispor'u ağırlıyor. Akdeniz ekibi Corendon Airlines Park Antalya Stadı oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ayrıca Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Emrecan Uzunhan, Burak İngenç, Bahadır Öztürk ve Moussa Djenepo maçta forma giyemeyecek. İşte Antalyaspor Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi...

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ve Kayserispor bugün (15 Aralık) saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 canlı olarak takip edilebilecek.

Müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

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#Antalyaspor#Kayserispor#Süper Lig

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