Antalyaspor kaynaşma yemeğinde bir araya geldi

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Başkan Aziz Çetin, Antalyaspor Başkanı olduğumdan beri ilk defa Nuri Şahin’i göreve getirdiğimiz günün akşamı rahat uyudum. Saha sonuçlarının çok iyi olacağından eminim. Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin de bunu kabul etti. Bugün çok mutlu ve huzurluyuz" dedi.



Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Demirgrup Sivasspor ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlı takım antrenman sonrasında Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde aileleri ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber kaynaşma yemeğinde biraraya geldi. Pazar günü yapılan etkinlikte samimi anlar yaşandı.



İLK DEFA RAHAT UYUDUM



Kaynaşma yemeğinde birarada olduklarını ifade eden Başkan Aziz Çetin, sözlerine Ersun Yanal’dan boşalan göreve getirilen Nuri Şahin ile ilgili düşüncelerini paylaşarak başladı. Çetin, Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile birlikte hiç düşünmeden böyle bir karar verdik. Antalyaspor Başkanı olduğumdan beri ilk defa Nuri Şahin’i göreve getirdiğimiz günün akşamı rahat uyudum. Saha sonuçlarının çok iyi olacağından eminim. Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin de bunu kabul etti. Bugün çok mutlu ve huzurluyuz. Önemli olan birlikte eğlenmek, birlikte sevinmek ve en önemlisi birlikte üzülmek. Bu, aile olmanın, birlikte olmanın, tek olmanın en önemli şartı. Nuri Şahin ailemizin bir parçası. Bu organizasyonu kendisi talep etti, biz de seve seve yerine getirdik. Hepinizin huzurunda kendisine tekrar gönülden başarılar diliyoruz" dedi.



KAZANAN OLACAĞIZ



Yönetimin kendisini göreve getirerek büyük bir risk aldığını belirten yeni Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ise Yönetim olarak büyük bir risk aldınız belki ama ben size sadece bir şeyin sözünü verebilirim, elimizden ne geliyorsa ekibim ve ben Antalya ve Antalyaspor’umuz için yapacağımıza söz veriyoruz. 2 gün önce takımın futbolcu olarak bir parçası olan birine takımı emanet etmek riskli gibi görünse de ben sonuçta hep birlikte kazanan olacağımızdan eminim. Herkesin huzurunda sevgili eşime ve aileme teşekkür ediyorum. Bizim için de yeni bir hayat başlıyor. Takımıma da bir şeyler söylemek istiyorum. Biz bu güveni boşa çıkaramayız. Çalışıp bize güvenen insanları mutlu etmeye mecburuz. Yol arkadaşınız olarak yanımda olduğunuzu biliyorum. Sivas ilk yolculuğumuz. İyi ve kötü günlerimiz olacak. Hepinize çok güveniyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından aileleriyle kaynaşma gününe katılan yöneticiler, teknik ekip, futbolcular gün boyuncu keyifli vakit geçirip uzun uzun sohbet etme fırsatı buldu. Kırmızı beyazlı ekip, Demirgrup Sivasspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.