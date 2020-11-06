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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 14:06 | Son Güncelleme:

Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır! 5 sakat, 2 cezalı...

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Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır! 5 sakat, 2 cezalı...
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki son antrenmanında taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Antalyaspor'da kart cezalıları Amilton ile Jahovic, sakatlıkları süren Serdar Gürler, Jean Armel Drole, Doğukan Sinik, Hakan Özmert ve Bahadır Öztürk, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

Antalyaspor 4 haftadır 3 puana hasret
Antalyaspor 4 haftadır 3 puana hasret!

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor maçını, hakem Serkan Tokat yönetecek.

 

Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır 5 sakat, 2 cezalı...

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