Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği 8 maçta da rakibine mağlup olmayan Antalyaspor bu seriyi devam ettirebilecek mi? Son 11 lig maçında sadece 4 puan toplayabilen Kasımpaşa bu maçla birlikte çıkışa geçer mi? Peki, Antalyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANTALYASPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. 17 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak olan karşılaşma beIN SPORTS 2 kanalından izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Celutska, Kudryashov, Chico, Ufuk Akyol, Sinan Gümüş, Fredy, Makairu, Podolski.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tarkan Serbest, Tirpan, Ndongala, İlhan Depe, Aytaç Kara, Thiam.

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan sağ bek Nazım Sangare, forvet Adis Jahovic ve orta alandan Yekta Kurtuluş ile Gustavo Blanco bu mücadelede görev yapamayacak.

Antalyaspor, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği 8 maçta da rakibine mağlup olmadı.

Son 11 lig maçında sadece 4 puan toplayabilen Kasımpaşa'da ise kart cezası süren Haris Hajradinovic ile sakatlıkları devam eden Koita, Pavelka ve Quaresma forma giyemeyecek.

Antalyaspor forması giyen Podolski'nin Inter formasıyla ilk golü! İzleyelim...





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