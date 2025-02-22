Antalyaspor-Kasımpaşa maçı canlı izle || Onvo Antalyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'in 25. haftasında bugün Antalyaspor Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Antalyaspor Kasımpaşa maçı canlı izle bilgisi taraftarlar tarafından araştırılıyor. Corendon Airlines Park Antalya'da oynanacak karşılaşmayı … yönetecek. Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile galibiyete odaklandı. Kırmızı-beyazlı ekip sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Onvo Antalyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Antalyaspor Kasımpaşa muhtemel 11'ler...

ONVO ANTALYASPOR- KASIMPAŞA SK MAÇI NE ZAMAN?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 22 Şubat Cumartesi saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Cafu, Brekalo, Aytaç Kara, Hajradinovic, Mortadha, Nuno da Costa.

Antalyaspor, Emre Belözoğlu yönetiminde sahasındaki ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 27 puan toplayan Onvo Antalyaspor'da, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun ile babası vefat eden Erdal Rakip'in Kasımpaşa müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan, geçen haftaki Adana Demirspor maçının devre arasında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen teknik direktör Emre Belözoğlu da Kasımpaşa müsabakasında yedek kulübesinde bulunamayacak.

Kasımpaşa ise Süper Lig'de geride bıraktığı 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile topladığı 31 puanla 8. sırada yer aldı.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı.