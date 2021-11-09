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Antalyaspor kalesini koruyamıyor

#Antalyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Antalyaspor kalesini koruyamıyor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Kırmızı beyazlı Akdeniz ekibi, oynadığı 12 maçın sadece 3’ünde rakiplerine gol izni vermedi.

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da, Türkiye A Milli Futbol takımının Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarında oynayacağı Letonya ve Karadağ maçlarından dolayı verilen arada takıma 4 gün izin verildi.

Perşembe günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde başlayacak olan kırmızı beyazlı takım ligde oynadığı maçlarda kalesini gole kapatmakta zorluk çekiyor.

12 lig maçında kalesinde 17 gole engel olamayan Fraport TAV Antalyaspor, sadece 3 maçta kalesinde gol görmedi. Akdeniz temsilcisi, rakiplerine ise 14 gol atma başarısını gösterdi.

DEPLASMANDA ATTIĞINDAN FAZLASINI YEDİ

Ligde oynadığı 12 maçtan sadece golsüz berabere kaldığı Karagümrük ve 1-0 galip geldiği Yeni Malatya ve Altay maçlarında kalesini gole kapattı.

Akdeniz ekibi Antalyaspor, iç sahada oynadığı 7 maçta rakiplerine 10 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Deplasmanda oynadığı 5 maçın yalnızca 1’inde kalesini rakip takımlara kapatan Antalyaspor, 4 gol atıp, kalesinde ise 7 gol gördü.

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#Antalyaspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

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