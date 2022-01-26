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Antalyaspor kalesini gole kapatamadı

#Süper Lig#Antalyaspor#Anadolu Kulüpleri
Antalyaspor kalesini gole kapatamadı

Antalyaspor, ligde oynanan 23 hafta sonunda kalesini korumakta güçlük yaşadı. Kırmızı beyazlı ekip, 23 hafta sonunda sadece 5 maçta kalesini kapatmayı başarırken, deplasmanda ise sadece 1 kez kalesini gole kapattı.

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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 24’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak. Kırmızı beyazlılar, FIFA milli maç takvimi nedeniyle lige verilen arada, tesislerinde Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek. Akrepler ligde oynadığı 23 maç sonunda kalesini gole kapatmakta zorlanırken, sadece 5 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

5 MAÇTA GOLE İZİN VERMEDİ

Antalyaspor, ligde oynanan 23 maçta rakiplerine 23 gol atarken, 34 kez topu filelerinde gördü. Ligde oynanan maçların tamamında 34 yaşındaki Belçikalı kaleci Ruud Boffin kalede yer aldı. Antalyaspor, maçların sadece 5’inde kalesini gole kapatmayı başardı.



SAHASINDA 4 KEZ KAPATTI 10 PUANI KAPTI

Akrepler, sahasında oynadığı maçlarda kalesini 4 kez gole kapatırken, 10 puanı da hanesine yazdırdı. Antalyaspor, sahasında oynadığı ve kalesini gole kapattığı Yeni Malatyaspor, Altay, Aytemiz Alanyaspor ve lig lideri Trabzonspor’u yenerken, Gaziantep FK ile de golsüz berabere kalıp 10 puan topladı. Antalyaspor, 12 iç saha maçında 17 gol atıp, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

DEPLASMANDA 1 KEZ KAPATTI 1 PUAN ALDI

Bu sezon deplasmanda gol atma ve puan toplamakta zorlanan Fraport TAV Antalyaspor, kalesini gole kapatmakta da zorluk çekti. Antalyaspor, 11 deplasman maçında sadece 1 kez kalesini gole kapatmayı başardı. Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda kalesinde 21 gol görürken, rakiplerine 6 gol atabildi. Kırmızı beyazlı ekip, ligin 6’ncı haftasında deplasmanda golsüz berabere kaldığı Fatih Karagümrük maçında kalesini gole kapattı.

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#Süper Lig#Antalyaspor#Anadolu Kulüpleri

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