Antalyaspor kalesine duvar ördü! Son 4 maçta...

Haberin Devamı

Süper Lig’in 25’nci haftasında sahasında İstanbul temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup ederek 8 haftalık galibiyet özlemine son veren Fraport TAV Antalyaspor, bir günlük iznin ardından deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün saat 16.00’da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek. Kırmızı beyazlılar da alınan galibiyetle düşme potasının 2 basamak üzerine çıkılırken, ligdeki son 3 maç ile Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Atakaş Hatayspor maçlarında kaleyi gole kapattı.

3 LİG VE KUPADA KALE GOLE KAPANDI

Fraport TAV Antalyaspor, oynadığı son 4 resmi maç ile milli maçlar nedeniyle verilen arada karşılaştığı Ukrayna temsilcisi Metalist 1925 Kharkiv maçlarında kalesini gole kapattı. Kırmızı beyazlılar futbol sorumlusu Nuri Şahin, son 5 maçta 3 kalecisi Boffin, Diogo ve Ataberk Dadakdeniz’e görev verdi. Akdeniz ekibi Antalyaspor’un ligde 0-0 berabere kaldığı Gaziantep FK ile Beşiktaş maçlarında Boffin, milli maçlar nedeniyle verilen arada oynanan Metalist 1925 Kharkiv maçının 45 dakikasında, Atakaş Hatayspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 ve ligin son haftasında 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçlarında 23 yaşındaki Portekizli kaleci Diogo forma giyerek kalesini gole kapattı. Sezon başında transfer döneminin kapanmasından sonra kadroya dahil edilen, ara transfer döneminde ise lisansı çıkartılan 22 yaşındaki kaleci Ataberk Dadakdeniz de oynanan hazırlık maçında 45 dakika sahada kalmayı başardı.

Haberin Devamı

Akdeniz ekibi Antalyaspor, ligde 25 hafta sonunda kalesinde 34 gole engel olamazken, rakip takımlara da 26 gol atma başarısı elde etti. Kırmızı beyazlı ekip ligin 26’ncı haftasında 19 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk olacak.