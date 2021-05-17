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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.05.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Antalyaspor kafilesi İzmir'e gitti! "Kupayı Antalya'ya getireceğimize yürekten inanıyorum..."

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Antalyaspor kafilesi İzmir'e gitti! "Kupayı Antalya'ya getireceğimize yürekten inanıyorum..."

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, Corendon Airlines tarafından hazırlanan dış yüzey tasarımı tamamen kulüp logosu ve renkleriyle kaplanan özel takım uçağı ile İzmir'e hareket etti.

Kendileri için özel hazırlanan uçağa binmek için aprona gelen futbolcuları, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz ve Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer karşıladı.

Futbolculara başarılar dileyen Başkan Yılmaz, Antalyaspor'a özel bir uçak hazırladıkları için Corendon Airlines'a teşekkür etti.

Antalyaspor kafilesi İzmire gitti Kupayı Antalyaya getireceğimize yürekten inanıyorum...

Antalyaspor'un bu uçakla uzun yıllar başarılar elde edeceğine inandığını kaydeden Yılmaz, "İnşallah bu uçak şans getirecek. Aynı uçakla yarın gece kupayla Antalya'ya döneceğiz." dedi.

Beşiktaş'ın önemli bir rakip olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Kupayı Antalya'ya getireceğimize yürekten inanıyorum. Netice de bu şekilde olacaktır." diye konuştu.

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Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Yıldıray Karaer, takımın kulüp logosunu taşıyan uçak ile seyahat etmelerinin kendileri için övünç kaynağı olduğunu dile getirdi.

Hem Antalyaspor'a hem de Corendon'a yakışan bir çalışmaya imza attıklarını anlatan Karaer, "İnşallah uzun yıllar göklerde Antalyaspor logolu uçağımız hem Antalya'yı hem de Antalyaspor'u tanıtacak. İnşallah bu maç için takıma uğurlu gelir." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor kafilesi İzmire gitti Kupayı Antalyaya getireceğimize yürekten inanıyorum...

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