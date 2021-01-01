Antalyaspor, İstanbul deplasmanına 7 eksikle gidiyor! Rakip Galatasaray...

Süper Lig’de 15 hafta sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 17 puanla 15’inci sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 19.00’da Türk Telekom Arena’da oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. Antalyaspor’da, Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Armel Drole, Serdar Gürler, Ali Eren İyican, Adis Jahovic ve son oynanan Atakaş Hatayaspor maçında sakatlanan Sidney Sam, Galatasaray maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

GALATASARAY FARKLI ÜSTÜN



Kırmızı beyazlılar ile sarı kırmızılılar toplamda 59, Süper Lig’de ise 49’uncu kez birbirlerine rakip olacak. Kırmızı beyazlılar, geride kalan 58 maçta 8 galibiyet, 16 beraberlik ve 34 yenilgi aldı. İstanbul’da oynanan 28 maçta Antalyaspor 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig’de ise 48 kez karşılaştı. 48 mücadele sonunda Antalyaspor 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 29’de yenilgi aldı.





’EN GOLLÜ MAÇTA 8 GOL’



Antalyaspor ile Galatasaray ilk kez 1981-1982 sezonunda Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleden Galatasaray 1-0 üstün ayrılan taraf oldu. Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanan 58 maçta en çok golün atıldığı iki maç ön plana çıkıyor. 1986-1987 sezonunda Türkiye Kupası maçında oynanan ve 6-2 sarı kırmızılıların üstünlüğüyle sona eren maç ile 1999-2000 sezonunda yine Türkiye Kupası maçında normal süresi 3-3 biten ve uzatmalarda sarı kırmızıların 5-3 galibiyetiyle biten maçlarda atılan toplam 8 gol, iki takım arasında en gollü maçlar olarak kayıtlara geçti. Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray arasında en farklı biten maçlar ise 1994-1995, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Süper Lig’de oynanan ve Galatasaray’ın 5-0 üstünlüğü ile sona eren maçlar oldu.

ANTALYASPOR 56, GALATASARAY 115 GOL ATTI



Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray arasında 1981-1982 sezonundan bu yana oynanan 58 maç sonunda iki takım toplam 171 gol kaydetti. Antalyaspor rakibinin kalesine 56 gol atma başarısı gösterirken, Galatasaray ise 115 golle kırmızı beyazlılara karşılık verdi.



MUHTEMEL 11: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Fredy, Gökdeniz, Podolski, Amilton, Orgill.

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