Antalyaspor ile Giresunspor 3’üncü kez rakip

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dedikodu doları böyle zarar ettirdi'Dedikodu doları' böyle zarar ettirdi!#DOLAR
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Rüzgar terse döndü Gollerin ardından dikkat çeken detay, yeni teknik direktör...Rüzgar terse döndü! Gollerin ardından dikkat çeken detay, yeni teknik direktör...#Fenerbahçe
Faturanın yüzde 80i devlettenFaturanın yüzde 80'i devletten#Fatih Dönmez
Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi İşte faiz oranları Türk Lirası olan kazanıyor… Bankalar mevduat yarışına girdi! İşte faiz oranları#Banka
Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazıSokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı#Sokak Hayvanları
Dikkat çeken sözler: Hayatım boyunca böyle bir tabloyla karşılaşmadımDikkat çeken sözler: Hayatım boyunca böyle bir tabloyla karşılaşmadım#İçişleri Bakanı
Dayakçı öğretmen için yeni iddialar: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdıDayakçı öğretmen için yeni iddialar: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı #Aksaray
Adalette yapay zekâ devri... Suçluları o yakalayacakAdalette yapay zekâ devri... Suçluları o yakalayacak#Çin
En katı kuralları koyan ülkede korona skandalı... Alarma geçtilerEn katı kuralları koyan ülkede korona skandalı... Alarma geçtiler#Koronavirüs
CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını neden istemiyorCHP’liler Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını neden istemiyor?#Millet İttifakı
Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zorBabasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor!#Abigail Breslin
Altın fiyatlarına Noel tatili etkisi İşte son durumAltın fiyatlarına Noel tatili etkisi! İşte son durum#Altın
‘DEAŞ emiri’nin eşi Ulkar, nasıl Hacer oldu‘DEAŞ emiri’nin eşi Ulkar, nasıl Hacer oldu#DEAŞ
Büyük aşk bittiBüyük aşk bitti!#Demet Özdemir
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Antalyaspor ile Giresunspor 3’üncü kez rakip

#Ziraat Türkiye Kupası#Antalyaspor#Giresunspor
Antalyaspor ile Giresunspor 3’üncü kez rakip

Antalyaspor, GZT Giresunspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur maçında rakibini yenerek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlılar, Karadeniz temsilcisiyle kupada 3’üncü kez karşılaşacak.

Haberin Devamı

Süper Lig’in ilk yarısının son maçında deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur maçında salı günü sahasında karşılaşacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kırmızı beyazlı takım çalışmalarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Antalyaspor, GZT Giresunspor ile kupada daha önce 2 kez karşılaşırken, her iki mücadelede rakibini yenmeyi başardı.

Antalyaspor’da futbol sorumlusu Nuri Şahin’in, Giresunspor maçında az forma giyen futbolculara şans vermesi bekleniyor.

TOPLAMDA 10, KUPADA 3’ÜNCÜ KEZ

Fraport TAV Antalyaspor ile GZT Giresunspor toplamda 10 kez birbirlerine rakip oldu.

İki takım, Spor Toto Süper Lig’de 1, 2’nci Lig’de 2, TFF 1’inci Lig’de 4, Türkiye Kupası’nda 2 ve hazırlık maçında 1 kez karşılaştı.

Oynanan 10 maçta Antalyaspor 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

ANTALYA’DA YENİLGİ YOK, KUPADA 2 MAÇI DA KAZANDI

Antalya’da oynanan 5 maçta ise kırmızı beyazlı takımın yeşil beyazlılara yenilgisi bulunmuyor. Antalyaspor, 5 maç sonunda sahadan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Haberin Devamı

İki takım arasında Türkiye Kupası’nda daha önce oynanan 2 mücadeleyi de Antalyaspor kazandı.

2015-2016 sezonunda puanlama sistemiyle oynanan Türkiye Kupası maçlarında Fraport TAV Antalyaspor rakibini Antalya’da 2-1, Giresun’da ise 1-0 mağlup etmeyi başardı.

DOĞUKAN VE UFUK SAKAT

Fraport TAV Antalyaspor’da sakatlıklarından dolayı Doğukan Nelik ve Ufuk Akyol forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan ve Galatasaray maçında sonradan oyuna dahil olan Enzo Crivelli ve Haji Wright’ın GZT Giresunspor maçında ilk 11’de sahada olması beklenirken, kadroda yer alan Hakan Özmert’in de görev verilmesi halinde oynaması bekleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor ile GZT Giresunspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur maçı, salı günü saat 17.00’de Antalya Stadyumu’nda oynanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ziraat Türkiye Kupası#Antalyaspor#Giresunspor

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk