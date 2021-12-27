Antalyaspor ile Giresunspor 3’üncü kez rakip

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Süper Lig’in ilk yarısının son maçında deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur maçında salı günü sahasında karşılaşacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kırmızı beyazlı takım çalışmalarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Antalyaspor, GZT Giresunspor ile kupada daha önce 2 kez karşılaşırken, her iki mücadelede rakibini yenmeyi başardı.

Antalyaspor’da futbol sorumlusu Nuri Şahin’in, Giresunspor maçında az forma giyen futbolculara şans vermesi bekleniyor.

TOPLAMDA 10, KUPADA 3’ÜNCÜ KEZ



Fraport TAV Antalyaspor ile GZT Giresunspor toplamda 10 kez birbirlerine rakip oldu.

İki takım, Spor Toto Süper Lig’de 1, 2’nci Lig’de 2, TFF 1’inci Lig’de 4, Türkiye Kupası’nda 2 ve hazırlık maçında 1 kez karşılaştı.

Oynanan 10 maçta Antalyaspor 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.



ANTALYA’DA YENİLGİ YOK, KUPADA 2 MAÇI DA KAZANDI



Antalya’da oynanan 5 maçta ise kırmızı beyazlı takımın yeşil beyazlılara yenilgisi bulunmuyor. Antalyaspor, 5 maç sonunda sahadan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

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İki takım arasında Türkiye Kupası’nda daha önce oynanan 2 mücadeleyi de Antalyaspor kazandı.

2015-2016 sezonunda puanlama sistemiyle oynanan Türkiye Kupası maçlarında Fraport TAV Antalyaspor rakibini Antalya’da 2-1, Giresun’da ise 1-0 mağlup etmeyi başardı.

DOĞUKAN VE UFUK SAKAT

Fraport TAV Antalyaspor’da sakatlıklarından dolayı Doğukan Nelik ve Ufuk Akyol forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan ve Galatasaray maçında sonradan oyuna dahil olan Enzo Crivelli ve Haji Wright’ın GZT Giresunspor maçında ilk 11’de sahada olması beklenirken, kadroda yer alan Hakan Özmert’in de görev verilmesi halinde oynaması bekleniyor.



Fraport TAV Antalyaspor ile GZT Giresunspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur maçı, salı günü saat 17.00’de Antalya Stadyumu’nda oynanacak.