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GeriFutbol Antalyaspor ile Galatasaray 48. kez! Son 4 maçta sarı-kırmızılılar üstün...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

Antalyaspor ile Galatasaray 48. kez! Son 4 maçta sarı-kırmızılılar üstün...

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Antalyaspor ile Galatasaray 48. kez! Son 4 maçta sarı-kırmızılılar üstün...
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Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 95 golüne, rekabetteki son 7 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta rakibini 5-0 yendi.

Mariano: Sizi uzaktan da olsa hep destekleyeceğimGalatasaray'da çıktığı son antrenmanda takımla vedalaşan Brezilyalı futbolcu Mariano, Sizden ayrı olabilirim, Brezilya'ya gidiyor olabilirim, sizden uzak olabilirim ama kalbim, dualarım ve gönlüm hep sizinle beraber olacak. Galatasaray bir taraftar kazandı. Sizi uzaktan da olsa hep destekleyeceğim. Hepinize mutluluklar ve başarılar diliyorum dedi.
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- Galatasaray son 4 maçı kazandı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonun ikinci yarısındaki müsabakadan 3-0, geçen sezonki maçlardan 1-0 ve 5-0, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşman da 5-0 galip ayrıldı.

Bu maçlarda 14 kez ağları havalandıran Galatasaray, rakibinin skor üretmesine izin vermedi.

- Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 23 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 43 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

 

Antalyaspor ile Galatasaray 48. kez Son 4 maçta sarı-kırmızılılar üstün...

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