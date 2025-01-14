Antalyaspor ile Alex’in yolları ayrıldı

Haberin Devamı

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı çalıştırıcı ve ekibi ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi. Futbolculuğu döneminde forma giydiği Fenerbahçe’de bir efsane haline gelen Alex, Antalyaspor’un başında sahaya çıktığı 18 Süper Lig maçında 21 puan topladı. Son 3 maçını kaybeden Akdeniz ekibi, son olarak Trabzon’a 5-0 yenilmişti. Antalyaspor yönetiminin, Fenerbahçe’nin bir başka eski yıldızı ve teknik direktörü Emre Belözoğlu ile görüştüğü iddia edildi.