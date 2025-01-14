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Antalyaspor ile Alex’in yolları ayrıldı

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#Süper Lig#Antalyaspor#Alex De Souza
Antalyaspor ile Alex’in yolları ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 07:00

Onvo Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı çalıştırıcı ve ekibi ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi. Futbolculuğu döneminde forma giydiği Fenerbahçe’de bir efsane haline gelen Alex, Antalyaspor’un başında sahaya çıktığı 18 Süper Lig maçında 21 puan topladı. Son 3 maçını kaybeden Akdeniz ekibi, son olarak Trabzon’a 5-0 yenilmişti. Antalyaspor yönetiminin, Fenerbahçe’nin bir başka eski yıldızı ve teknik direktörü Emre Belözoğlu ile görüştüğü iddia edildi.

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#Süper Lig#Antalyaspor#Alex De Souza

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