Antalyaspor Hatayspor maçı saat kaçta? 44 yıl sonra iki ekip karşı karşıya..

Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig’in 15’inci haftasının kapanış maçında, 44 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. Kırmızı beyazlı takımda oynanacak maç öncesinde 6’sı sakat, 2’si cezalı olmak üzere 8 eksik bulunuyor.

Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Antalyaspor, daha uzun bir iç saha galibiyet serisini en son 2016/17 sezonunda yakalamıştı. Son Süper Lig maçında Trabzonspor'a yenilen Hatayspor, bu sezon üst üste iki maç kaybetmedi. Ersun Yanal göreve geldikten sonra üst üste iki Süper Lig maçından aynı sonuçla ayrılmayan Antalyaspor, son karşılaşmada Rizespor'a mağlup oldu.

Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en az gol atan takım olan Hatayspor, bu iki golü kaydettiği karşılaşmaları da 1-0 kazandı.

Antalyaspor bu sezon ilk golü yediği sekiz Süper Lig maçından galibiyet çıkaramazken; Hatayspor açılışı yaptığı bütün karşılaşmaları kazandı. Bu sezon Süper Lig'de aleyhine penaltı çalınmayan tek takım Hatayspor.

Hatayspor, Adis Jahovic'in Süper Lig kariyerinde karşılaşacağı 24'üncü takım olacak. Makedon oyuncu şu ana kadar rakip olduğu 23 takımın 20'sine gol atmayı başardı. Hatayspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Mame Biram Diouf, takımının dış sahada attığı iki golün de sahibiydi. Ersun Yanal, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı ev sahibi olarak çıktığı son 14 Süper Lig maçını kaybetmedi ve bu karşılaşmalarda 34 kez gol sevinci yaşadı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor'u yenip, iç sahada yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ligde evindeki en son yenilgisini 9. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı 22 Kasım'da oynanan maçta 2-0'lık skorla yaşayan kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden sonra iç sahadaki maçlarında puan kaybı yaşamadı.

Alanyaspor yenilgisinin ardından sahasındaki maçlarda kalesini gole de kapatan Akdeniz temsilcisi, 11. haftada MKE Ankaragücü'nü 1-0, 13. haftada Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ligin 15. haftasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor'u da yenip, evinde yakaladığı galibiyet serisine devam etmek istiyor.

SÜĞLÜN: İÇ SAHADAKİ GALİBİYET SERİMİZE DEVAM ETMEYİ HEDEFLİYORUZ

Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, iç saha maçlarında yakaladıkları galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.

Atakaş Hatayspor'a karşı zor bir maçın daha kendilerini beklediğini ifade eden Süğlün, şunları kaydetti:

"Kaliteli kadromuzla bu haftayı üç puanla kapatmayı planlıyoruz. Her maçımızda olduğu gibi Hatayspor karşılaşmasına da galibiyet için çıkacağız. Hatayspor da kaliteli bir ekip. Ancak bizim gücümüz de ortada. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda daha rahat puan kazanıyoruz. Hatayspor'u da yenip, iç sahadaki galibiyet serimize devam etmeyi hedefliyoruz. Bu hafta ligde yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz."

SÜPER LİG'DE İLK RANDEVU

Antalyaspor, şu an ligde 21 puanı bulunan rakibi Atakaş Hatayspor ile Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan 14 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle 17 puana ulaşan Fraport TAV Antalyaspor, topladığı puanın 13'ünü iç saha maçlarında kazanmasıyla dikkati çekiyor.

44 YIL SONRA KARŞILAŞIYOR

Antalyaspor ile Hatayspor, 1975-1976 sezonunda 2’nci Futbol Ligi Kırmızı Grup’ta oynadıkları ve kırmızı beyazlı takımın 4-0 üstünlüğü ile sona eren maçtan tam 44 yıl sonra yeniden karşılaşacak. Süper Lig’de oynadığı 14 maç sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 de yenilgi alan Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 19.00’da evinde Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.ÿMücadeleyi hakem Ramazan Keleş yönetecek, yardımcı hakem olarak Samet Çavuş ve Murat Şener görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Antalyaspor, maçınÿhazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlılar ile bordo beyazlılarÿ44 yıl sonra ilk kez birbirlerine rakip olacak.

13’ÜNCÜ RANDEVU

Fraport TAV Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor, ilk kez 1970-1971 sezonunda, o günkü ismiyle 2’nci Futbol Ligi Kırmızı Grup’ta karşılaştı. İki takım ilk mücadelelerinde birbirlerine üstünlük sağlayamazken maç 0-0 tamamlandı. Antalyaspor ile Hataysporÿbugüne kadar 12 kez birbirlerine rakip oldu. Antalyaspor bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Antalya’da oynanan 6 maçta ise kırmızı beyazlılar 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

6 SAKAT, 2 CEZALI

Antalya Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi Akdeniz ekibinde 8 oyuncu forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda Ufuk Akyol, Drole, Ali Eren İyican, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler ve Adis Jahovic sakatlıkları, Amilton ve Veysel Sarı ise sarı kart cezalarından dolayı zorlu maçta görev alamayacak. Ev sahibi takımda 3 sarı kartı bulunan Eren Albayrak ise mücadelede kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.

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