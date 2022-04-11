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Antalyaspor Hatayspor maçı ile Süper Lig'in 32'inci Haftası sona erecek. 48 puanla ligin 8'inci sırasında yer alan Hatayspor, 44 puanla 10'uncu sırada yer alan Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, son derece zorlu geçmesi beklenen Antalyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ANTALYASPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 32'inci Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Hatayspor'u konuk edecek. 11 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

SÜPER Lig’in en formda ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü sahasında ağrılayacağı Atakaş Hatayspor’u ligde ilk kez yenmeyi hedefliyor. Kırmızı beyazlı ekip rakibinden puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini de 10 maça çıkarmanın planlarını yapıyor.



Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve alt sıralardan hızla yükselen Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını bugün futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Akdeniz ekibi Antalyaspor’da, zorlu maç öncesi 3 oyuncu sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek.



LİGDE İLK KEZ YENME HEDEFİNDE



Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’de 4’üncü, toplamda ise 17’nci kez birbirlerine rakip olacak. İki Akdeniz ekibi, ilk kez 1970- 1971 yılında o günki ismiyle 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup’ta karşılaşırken mücadele golsüz beraberlikle sona erdi. Antalyaspor ile bordo beyazlı takım bugüne kadar, 12 maçta 2. Lig, 3’ü Süper Lig ve 1’i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 16 kez birbirlerine rakip oldu. Antalyaspor bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 da yenilgi ile sahadan ayrıldı.



KIRMIZI BEYAZLILAR EVİNDE ÜSTÜN



İki ekip arasında Antalya’da oynanan maçlarda Antalyaspor’un üstünlüğü göze çarpıyor. Akrepler, Antalya’da oynanan 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Süper Lig’de Antalya’da oynanan tek mücadeleyi ise Atakaş Hatayspor 6-0 kazandı.



3 SAKAT, 1 CEZA SINIRINDA



Fraport TAV Antalyaspor’da zorlu maç öncesi sakatlığı bulunan Ufuk Akyol, Harun Alpsoy ve Admir Mehmedi forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve takımla antrenmanlara çıkan İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli, futbol sorumlusu Nuri Şahin’in görev vermesi halinde forma giymesi bekleniyor. Antalyaspor’da Fredy ise ceza sınırında yer alırken mücadele de kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Antalya derbisinde cezalı duruma düşecek.



Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor arasında pazartesi günü saat 20.30’da başlayacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Selahattin Altay yapacak.