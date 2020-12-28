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Haber Giriş: 28.12.2020 - 19:02 | Son Güncelleme:

Antalyaspor - Hatayspor maçı, elverişsiz hava koşulları sebebiyle ertelendi

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Antalyaspor - Hatayspor maçı, elverişsiz hava koşulları sebebiyle ertelendi
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Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

Antalya Stadyumu'nda, Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak olan maç, yoğun yağış sebebiyle yarına ertelendi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanması gereken Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor karşılaşması, sağanak nedeniyle yarın aynı saate ertelendi.

TOPUN SEKMEDİĞİ GÖZLENDİ

Bölgedeki yağış Antalya Stadı'nın zemininde çok yoğun su birikintilerine neden olurken, mücadelenin hakemi Ramazan Keleş ve yardımcıları sahaya çıkarak incelemelerde bulundu. Hakemlerin sahadaki incelemesi sırasında, topun sekmediği ve birçok noktada şiddetli yağış nedeniyle su biriktiği gözlendi. 

Karşılaşmanın hakemleri, maçın başlama saatine 15 ve 5 dakika kala yeniden iki kez sahaya çıkıp, zemini kontrol etti ve yaptıkları istişare sonunda müsabakanın oynanamayacağına karar verdi. Maç yarın aynı saate ertelendi.

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