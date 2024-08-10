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Antalyaspor Göztepe maçı ile Süper Lig'de puan tablosu yeniden şekillenecek. İki takım en son 2022 yılında karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşmadan ise Göztepe 4-0'lık üstünlükle ayrılmıştı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma detayları

ANTALYASPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 1'inci Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Göztepe'yi konuk edecek. 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.