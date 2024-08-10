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Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Antalyaspor#Göztepe#Süper Lig
Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 13:46

Antalyaspor Göztepe maçı, her iki kentte de yakından takip edilecek. 35'inci kez karşı karşıya gelecek olan iki takım, 9 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Antalyaspor'un kendi evinde oynadığı mücadelede ise rakibi karşısında 9 galibiyetlik üstünlüğü bulunuyor. Peki, Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

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Antalyaspor Göztepe maçı ile Süper Lig'de puan tablosu yeniden şekillenecek. İki takım en son 2022 yılında karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşmadan ise Göztepe 4-0'lık üstünlükle ayrılmıştı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Antalyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma detayları

ANTALYASPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 1'inci Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Göztepe'yi konuk edecek. 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilecek.

 

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#Antalyaspor#Göztepe#Süper Lig

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