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Futbol
Haber Giriş: 02.05.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle: Antalyaspor Göztepe maçı

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Canlı Anlatım İzle: Antalyaspor Göztepe maçı

Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

Antalyaspor ile Göztepe, Süper Lig'in 39. haftasında kritik bir mücadeleye çıkıyor. 

ANTALYASPOR 1 - 0 GÖZTEPE

GOL: 5' Fredy (pen)

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Eren, Nuri, Fredy, Ufuk, Podolski, Amilton

Göztepe: İrfan Can, Murat, Kerim, Atınç, Berkan, Kubilay, Esiti, Soner, Halil, Diabate, Jahovic

Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Antalyaspor - Göztepe maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

Canlı Anlatım İzle: Antalyaspor Göztepe maçı

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