Canlı Anlatım İzle: Antalyaspor Göztepe maçı
Süper Lig'in 39. haftasında Antalyaspor Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...
Antalyaspor ile Göztepe, Süper Lig'in 39. haftasında kritik bir mücadeleye çıkıyor.
ANTALYASPOR 1 - 0 GÖZTEPE
GOL: 5' Fredy (pen)
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Naldo, Eren, Nuri, Fredy, Ufuk, Podolski, Amilton
Göztepe: İrfan Can, Murat, Kerim, Atınç, Berkan, Kubilay, Esiti, Soner, Halil, Diabate, Jahovic
Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda?
Antalyaspor - Göztepe maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.
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