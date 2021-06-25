Antalyaspor, Gökdeniz Bayrakdar'ın bonservisini belirledi! 5 milyon euro...

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. İç transferde de görüşmelerin sürdüğünü anlatan Çetin, Fedor Kudryashov ile anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtti. Teknik direktör Ersun Yanal ile transfer çalışmaların sürdüğünü aktaran Çetin, "Bu hafta 3-4 futbolcuyla sözleşme imzalamayı planlıyoruz. Paul Mukaiuri ile gelişime açık futbolcu olması nedeniyle mukavele uzatarak yeni sözleşme yapılacak. Orta sahaya, hücuma en az 3 transfer istiyoruz. transferlerle ilgili sıcak görüşme yaptığım futbolcular var" diye konuştu.



Gökdeniz Bayrakdar hakkında transfer söylentilerinin doğru olmadığına değinen Başkan Çetin, şunları söyledi:

"Bizim takımımızda hiçbir futbolcuya resmi teklif gelmedi. Gayri resmi olarak da hiçbir kulüp başkanı ’şu futbolcuyu kaça satarsınız’ diye beni aramadı. Gökdeniz’in bana göre bu sene bonservisi 5 milyon euro. ’Trabzon’a 1.5 milyon euro, İstanbul takımından 3 milyon euro isteniyor’ gibi sosyal medyada söylentiler var. Gökdeniz’i almak isteyen olursa bu yıl için bonservisi 5 milyon Euro."





Transferde geç kalındığı yönündeki söylemlere tepki gösteren Çetin, şöyle konuştu:



"Transferin bitmesine daha kaç ay var? Bizim A takım kampımız 2 Temmuz’da başlıyor. O zamana kadar söylediğimiz futbolculardan 3’ü gelir. Orgill ve Gustavo bizim sözleşmeli futbolcularımız ikisi ile ilgili başka takımlarla görüşmeler devam ediyor. Ligde ilk 5 takım arasına girmek için 2-3 tecrübeli futbolcu transferi yapacağız. Önemli transferler yapacağız. Diğer oyuncular da yaşı genç Avrupa’da yükselişte olan ve takımda ilk 11’de oynayabilecek futbolcular. Fiyat anlamında Antalyaspor’un zarar görmemesi için elimizden gelini yapıyoruz."



Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı kuralını desteklediğini vurgulayan Çetin, "Biz buna göre altyapı kurduk. Türkiye’nin en iyi tesisine sahibiz. En iyi alt yapıya sahibiz. Değerli altyapı hocalarımız var. Türkiye’de marka, Sedat Karabük hocamız var. Alt yaş takımlarına sürekli oyuncu gönderiyoruz. Alt yapı olarak hazırız. Yabancı sayısı kuralına göre de hazırız. Bizim yerli futbolcularımız da var. Yabancı sayısıyla ilgili problemimiz yok. Transferlerimizi tamamlayıp, yeni sezona hazır olacağız" diye konuştu.



Kırmızı beyazlı kulüp anlaştığı ümit milli takım oyuncusu Doğukan Nelik ve Almanya’da 3. Lig’de forma giyen Ersin Zehir bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenecek törenle sözleşme imzalayacak.

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