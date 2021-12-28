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Canlı Anlatım: Antalyaspor Giresunspor Maçı

#Antalyaspor#Giresunspor#Antalyaspor Giresunspor
Canlı Anlatım: Antalyaspor Giresunspor Maçı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Antalyaspor, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

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Antalyaspor ile Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda karşılaşıyor.

ANTALYASPOR 1 - 0 GİRESUNSPOR

GOL: 27' Ghacha

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Sousa, Bünyamin, Bahadır, Kudryashov, Eren, Poli, Fredy, Gökdeniz, Milosevic, Ghacha, Wright.

Giresunspor: Onur, Hayrullah, Sergen, Douglas, Fatih, Flavio, Joey, Sergio, Çekdar, Champness, Umut.

ANTALYASPOR GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fraport TAV Antalyaspor ile GZT Giresunspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur maçı bugün saat 17.00’de Antalya Stadyumu’nda oynanıyor. Mücadele A Spor ekranlarında yayınlanıyor.

Antalyaspor, GZT Giresunspor ile kupada daha önce 2 kez karşılaşırken, her iki mücadelede rakibini yenmeyi başardı.

Antalyaspor’da futbol sorumlusu Nuri Şahin’in, Giresunspor maçında az forma giyen futbolculara şans vermesi bekleniyor.

TOPLAMDA 10, KUPADA 3’ÜNCÜ KEZ

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Fraport TAV Antalyaspor ile GZT Giresunspor toplamda 10 kez birbirlerine rakip oldu.

İki takım, Spor Toto Süper Lig’de 1, 2’nci Lig’de 2, TFF 1’inci Lig’de 4, Türkiye Kupası’nda 2 ve hazırlık maçında 1 kez karşılaştı.

Oynanan 10 maçta Antalyaspor 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

Antalya’da oynanan 5 maçta ise kırmızı beyazlı takımın yeşil beyazlılara yenilgisi bulunmuyor. Antalyaspor, 5 maç sonunda sahadan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasında Türkiye Kupası’nda daha önce oynanan 2 mücadeleyi de Antalyaspor kazandı.

2015-2016 sezonunda puanlama sistemiyle oynanan Türkiye Kupası maçlarında Fraport TAV Antalyaspor rakibini Antalya’da 2-1, Giresun’da ise 1-0 mağlup etmeyi başardı. 

Fraport TAV Antalyaspor’da sakatlıklarından dolayı Doğukan Nelik ve Ufuk Akyol forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan ve Galatasaray maçında sonradan oyuna dahil olan Enzo Crivelli ve Haji Wright’ın GZT Giresunspor maçında ilk 11’de sahada olması beklenirken, kadroda yer alan Hakan Özmert’in de görev verilmesi halinde oynaması bekleniyor.

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#Antalyaspor#Giresunspor#Antalyaspor Giresunspor

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